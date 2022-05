Trump propuso lanzar misiles contra México para "combatir al narco", revela su ex ministro de defensa al NYT

WASHINGTON, D.C.- Donald Trump propuso lanzar misiles contra México para "destruir laboratorios de droga" cuando era presidente de los Estados Unidos, según reveló Mark T. Esper, su ex ministro de Defensa, durante una entrevista con el diario The New York Times.

En su libro, “A Sacred Oath” (Un Juramento Sagrado)”, Esper califica a Trump de “una persona sin principios que dado su interés en él mismo, no debería ocupar un puesto en el servicio público”.

En el libro, que será publicado el martes próximo, explicó que la propuesta de Trump se produjo en el verano de 2020. El entonces mandatario no estaba contento con el flujo constante de drogas de los cárteles mexicanos a traves de la frontera sur de Estados Unidos. Esper afirma que Trump le preguntó al menos dos veces si los militares podían “disparar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas”, y acusó a las autoridades mexicanas de no tener “el control de su propio país”.

Donald Trump propuso lanzar misiles contra México para "combatir narcotráfico"

Alarmado, Esper planteó varias objeciones al plan, pero Trump insistió. “Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y hacer estallar los laboratorios, en silencio”. Según el mandatario, “nadie sabría que fuimos nosotros”. Incluso dijo que si alguien preguntaba, él se limitaría a decir que Estados Unidos no había llevado el ataque. Esper recuerda que habría pensado que se trataba de una broma, si no hubiera estado mirando a Trump a la cara.

El Times dijo haber preguntado a un portavoz de Trump, quien no respondió a la solicitud de comentarios.

Esper, a quien Trump despidió luego de que el secretario de Defensa no apoyó la invocación de la Ley de Insurrección por parte del mandatario, que quería desplegar al ejército en las calles durante el punto más álgido de las protestas contra el racismo. En aquel momento, Trump también propuso a Esper “simplemente dispararles” a los manifestantes, enfurecidos por la brutalidad policial tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd.

Ex ministro de defensa pensó en renunciarle a Trump

Esper dice haber sopesado varias veces renunciar, pero no lo hizo porque no había quien dijera la verdad a Trump; al contrario, detalla, había gente que le susurraba “ideas peligrosas”. Y pensó que su deber era asegurarse de que esas cosas no sucedieran. Como la propuesta de lanzar misiles.

Según el relato de Esper, Trump se envalentonó tras superar, en 2020, el juicio político en su contra por sus esfuerzos para presionar a Ucrania a que investigara a su rival, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos. A partir de ahí, cuenta el exsecretario de Defensa, Trump trató de reforzar su control sobre el poder Ejecutivo con demandas de lealtad personal.