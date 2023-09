Tropas de EU no intervendrán en asuntos de México: Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, declaró que las tropas militares estadounidenses nunca intervendrán en México para luchar contra criminales, ni tampoco van a interferir en las elecciones de 2024.

No nos vamos a meter nosotros en la elección de México, no es decisión de nosotros, y yo, como embajador no voy a dejar que en los Estados Unidos se metan en la política y la decisión que propiamente es de México", dijo.