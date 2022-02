AMLO: Manipularon el “ya no puedo más”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que manipularon su frase “ya no puedo más”. El presidente López Obrador acusó que hubo mucha manipulación de su declaración de "ya no puedo más", pero que aunque no le guste a los conservadores y a los "fifís" terminará de consolidar su proyecto de transformación.

"Vamos a sacarlos a todos": AMLO asegura que ningún mexicano se quedará en Ucrania

Ningún ciudadano mexicano terminará en la zona de conflicto que se vive en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia, aseguró este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestar que "vamos a sacarlos a todos".

Proponen cárcel por huachicol de agua en Edomex

Proponen cárcel por huachicoleo de agua en el Estado de México. La medida tiene el objetivo de combatir las tomas clandestinas, el robo y la comercialización irregular de agua potable.