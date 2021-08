Huracán Grace: AMLO presentará plan para ayudar a damnificados en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un plan para ayudar a los afectados por el huracán Grace. También dijo que visitará el martes Veracruz donde dará a conocer todo el apoyo gubernamental que recibirá la población damnificada.

El huracán Grace entró al norte de la entidad y dejó un saldo de nueve personas fallecidas y serias afectaciones.

Investiga FGR a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y a 2 gobernadores del PAN

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN; Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, así como a los aún gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló el diario La Jornada. De acuerdo al medio, la indagatoria se desprende de las declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sobre pagos de sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Amenaza terrorista del Estado Islámico a Kabul es "real", advierte Estados Unidos

La amenaza de un ataque terrorista por parte del Estado Islámico (EI) contra las multitudes congregadas en el aeropuerto de Kabul es "real" y "persistente", reconoció este domingo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Miles de personas se agolpan a la entrada del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul con el objetivo de subirse a uno de los aviones para abandonar el país en medio del caos que se vive tras la toma de la capital por los talibanes.