Acusan a diputado electo de PAN de violación y no rinde protesta

El diputado federal por el distrito 09 de Guanajuato, Jorge Romero Vázquez, no rindió protesta por pesar en su contra una denuncia penal por el delito de violación.

El presidente del Comité estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, informó que el partido le pidió no acudir a rendir protesta como legislador, a fin de que “su cargo no fuera de ninguna forma, impedimento para el desarrollo de la investigación”.

Derrame en Refinería Dos Bocas habría ocurrido por empleado dormido

Un derrame en la Refinería Dos Bocas fue reportado la tarde de ayer y habría ocurrido luego de que un empleado se quedó dormido, según reveló la Unidad de Protección Civil del municipio de Paraíso a Milenio Noticias.

El derrame se originó en uno de los muelles del área comercial y señalan que se debió a un error humano, para bien de todos no pasó a mayores.

19 entidades superan promedio nacional de vacunación contra Covid-19

Al corte de información de hoy, la Secretaría de Salud reporta cobertura de vacunación contra Covid-19 de 65 por ciento en personas mayores de 18 años, donde se destaca que 19 de las 32 entidades federativas el avance es superior a ese porcentaje.

Las cinco entidades que encabezan el avance de vacunación con más del 80 por ciento son: Ciudad de México, con 92 por ciento; Querétaro, 86 por ciento; Quintana Roo, 86 por ciento; Sinaloa, 82 por ciento; y Baja California, 80 por ciento.