Sánchez Cordero es la nueva presidenta del Senado de México

La hasta hace unos días secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, fue elegida este domingo como nueva presidenta del Senado para el primer año de la LXV legislatura, que arrancará el próximo miércoles. Aseguró que pondrá todo su "empeño" para que en la nueva legislatura se aprueben "las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo".

Sánchez Cordero, una de las voces más importantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejó el pasado jueves su cargo de secretaria de Gobernación para reincorporarse a su escaño en el Senado que ganó en las elecciones de 2018.

"Nora" se degrada a tormenta tropical en las costas de Mazatlán, Sinaloa

En calidad de tormenta tropical, "Nora", se encuentra a 135 kilómetros al noroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, reveló esta tarde la Comisión Nacional del Agua, (Conagua).

El fenómeno provocará lluvias torrenciales en Nayarit y Sinaloa; intensas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco y Michoacán; fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Ciudad de México.

AMLO: "Hechos, no palabras", destaca en spot por tercer informe

Con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo spot en el que destaca que su administración se ha caracterizado "por hechos y no por palabras". AMLO recordó que cuando llegó al poder aseguró que no aumentarían los impuestos ni el precio de los combustibles, hecho que dijo ha cumplido.

Asimismo, este domingo el mandatario manifestó durante la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 "Nueva Frontera" en Tapachula que nunca se había tratado con tanto respeto a las y los maestros de Chiapas.