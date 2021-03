Para AMLO sería un “fracaso” no terminar Tren Maya antes del 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "sería un rotundo fracaso" no terminar el Tren Maya a finales de 2023, poco antes de finalizar su gobierno, por lo que llamó a acelerar los trabajos, pues "no podemos fallar".Al supervisar el Tramo 1 que correrá de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, el titular del Ejecutivo federal advirtió que no pueden dejar esta obra inconclusa a la siguiente administración, pues se corre el riesgo de que no se concluya.

Cerco en Palacio Nacional es un muro de paz: Vocero de Presidencia

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, señaló que el cerco colocado alrededor de Palacio Nacional, ante la marcha feminista del 8 de marzo, "es para proteger y no para reprimir". A través de redes sociales, Ramírez Cuevas refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador da garantías a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer y que las vallas colocadas en Palacio Nacional son para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación.

Cruzan a diario de contrabando mil 700 pipas de combustible

El contrabando de combustible a través de las Aduanas del Norte del País se estima en mil 700 pipadas diarias, revela el estudio “Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”, de Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con Reforma, esto representa una evasión fiscal anual cercana a los 200 mil millones de pesos, mientras que Pemex compite con un mercado ilegal capaz de bajar sus precios hasta 14 pesos por litro.