Propone AMLO aumento del 15% al salario mínimo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso aumentar por lo menos en un 15% el salario mínimo del próximo año. Durante la conferencia matutina, el Ejecutivo nacional destacó que en dos años han aumentado un 30% el salario y no ha habido inflación, por lo que cuestionó los motivos que llevaron a los exsecretarios de Hacienda a no autorizar dichos incrementos.



Diputados prohíben castigos corporales a padres y tutores

Los diputados aprobaron reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, con el fin de prohibir el castigo corporal y humillante, en el que destacan los reglazos, chanclazos, nalgadas, pellizcos, bofetadas, jalones de pelo, encadenamientos y otros.



Reino Unido pide no aplicar vacuna de Pfizer a personas alérgicas

Las autoridades en el Reino Unido recomendaron a sus habitantes que no se apliquen las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer a quienes tienen un historial grave de alergias. Lo anterior porque dos trabajadores de la Salud sufrieron reacciones alérgicas tras la primera dosis.