Injusto que INE me llame a no hacer comentarios: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró injusto que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo llame a no emitir comentarios sobre el proceso electoral, pues asegura que tiene derecho a manifestarse, aclarar, argumentar y replicar los señalamientos de sus opositores. Durante la conferencia matutina, López Obrador pidió a la autoridad competente a manifestarse sobre este tema.

Tatiana Clouthier será secretaria de Economía

La diputada federal, Tatiana Clouthier Carrillo será la próxima secretaria de Economía, luego de ser propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador junto a cuatro mujeres más para ocupar diferentes cargos dentro del actual Gobierno. Graciela Márquez, quien es secretaria de Economía pasará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

OMS visitará China para rastrear origen de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) visitará pronto Wuhan, China, donde supuestamente inició el coronavirus para rastrear el origen de la pandemia. El director de la OMS, consideró que la vacuna contra el Covid-19 debe emplearse primero a los trabajadores de la Salud y grupos vulnerables.