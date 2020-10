"Cancela" Covid visitas a difuntos

Para no favorecer los contagios de Covid, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió ayer a los mexicanos abstenerse de visitar panteones o "pedir calaverita".

El funcionario enfatizó que la pandemia sigue activa, por lo que no se recomienda formar aglomeraciones.

Señalan que Lozoya hizo "negociazo" con venta de mansión

Según el periodista Mario Maldonado, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, sigue haciendo millonarios negocios pese a enfrentar un proceso judicial.

En su columna titulada "Lozoya y amigos: Magnates inmobiliarios en EU", Maldonado afirma que el ex director de Petróleos Mexicanos vendió, apenas en septiembre pasado, una mansión en Houston, Texas, con valor de 14 millones de pesos.

Se siente AMLO "más digno" ante griterío de Frenaaa

Una veintena de integrantes del movimiento Frenaaa recibieron con una rechifla en Morelos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no dudó en responder al griterío citando al abogado liberal Ponciano Arriaga: "Entre más me golpean y más gritan, más digno me siento", expresó.