Casa Blanca responde a AMlO tras anunciar su posible inasistencia a Cumbre de las Américas

Tras unas horas del anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde amenazó con no asistir a la Cumbre de las Amércias en caso de que Estados unidos no invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela, la casa blanca respondió durante una conferencia de prensa que "las invitaciones no se han enviado aún".



Katya Echazarreta es la primera mexicana que viajará al espacio

Blue Origin mandará al espacio su quinto vuelo tripulado del que serán parte la primera mujer mexicana, Katya Echazarreta, y un brasileño, Victor Correa Hespanha, anunció ayer la empresa creada por Jeff Bezos.

En sexenio van 119 mil 892 homicidios hasta el momento

El registro de homicidios dolosos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 9 de mayo de 2022, lo que ha sido el tiempo de la administración por el presidente Andrés López Obrador, tanto las fiscalías estatales y federales llevan un registro total de 119 mil 892 homicidios dolosos en todo México.