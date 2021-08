Tres notas que no puedes perderte

Línea 12 del Metro: Peritajes señalan a supervisores de la obra

Con base en los peritajes y entrevistas realizadas por peritos especialistas de la Fiscalía capitalina para esclarecer el trágico accidente, señalan que los posibles responsables de causar la muerte a 26 personas y dejar más de 100 heridos, 10 de los cuales aún no se recuperan del todo; podrían ser personal de segundo y tercer nivel de la empresa constructora encargada de la obra.

La principal línea de investigación dice que el “error” fue causa de una mala supervisión de la obra, señalando al ingeniero Alejandro “N”, quien en esas fechas, según los archivos de la constructora, era el director general del grupo IPISA, quien participó en varios tramos de la línea ferroviaria del Metro.

