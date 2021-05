México rompió récord de vacunación

El pasado miércoles se rompió récord en la aplicación de vacunas contra Covid-19 en México, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO que en ese día se aplicaron 710 mil vacunas en el País, la mayor cifra desde que arrancó la vacunación. El mandatario informó que este mes se concluye con la vacunación de trabajadores de la educación.

EU busca a Cabeza de Vaca por lavado de dinero

El presidente López Obrador difundió el oficio que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una investigación preliminar que realiza el FBI sobre "lavado" de dinero. Jesús Ramírez, vocero presidencial, señaló que en la carta se dan los nombres de los sospechosos de las acusaciones, pero el mandatario le pidió que solo leyera el nombre del gobernador de Tamaulipas.

Israel y Hamás pactan tregua

Israel y el movimiento islamista Hamás anunciaron hoy una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica a partir de las 2.00 hora local del viernes (23.00 GMT del jueves). El Gobierno israelí, que no suele pronunciarse sobre los altos el fuego con las milicias, confirmó un acuerdo "sin condiciones" a partir de la propuesta de Egipto, mediador tradicional entre las dos partes. Los once días de escalada han costado la vida a 232 palestinos, entre ellos 65 menores además de mil 900 quedaron heridos. En Israel 12 personas han muerto, entre ellas dos menores, y más de 340 resultados heridas.