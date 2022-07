Tren Maya: PAN solicitará comparecencia de titulares de Segob, SSPC y Fonatur ante el Congreso de la Unión por reinicio de obras

Luego de que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiniciara los trabajos de construcción del Tren Maya a pesar de la vigencia de una resolución judicial que determinaba su suspensión, La fracción parlamentaria del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitará una comparecencia de los secretarios de Gobernación, Adan Augusto López Hernández; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y Fonatur, Javier May.

En rueda de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, argumentó que "Sélvame del Tren" y otras organizaciones obtuvieron una suspensión definitiva por parte del Poder Judicial para detener la construcción del Tramo 5 de la obra.

Responsabilizó al gobierno federal de violar flagrantemente la ley para reanudar los trabajos, gracias a una decisión autoritaria del Consejo de Seguridad Nacional que encabeza el Presidente de la República, que declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional.

Dijo que esta obra es de naturaleza turística, pero la consideraron de seguridad nacional para "burlarse de México, de los demás poderes y lastimosamente para intentar burlarse del Poder Judicial" y, así no cumplir con los estudios de impacto ambiental.

Consideró como un burdo engaño, toda vez quien se ha encargado de la construcción del Tren Maya es el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).

Pero, ahora el Consejo Nacional de Seguridad acordó que sean las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana las encargadas de la obra, "es la manera más miserable de darle la vuelta a la ley y de querer aplastar el Estado derecho en el país", dijo la legisladora panista.

No puede estar el Poder Ejecutivo, no puede estar López Obrador por encima de la ley, no puede estar la Presidencia de la República por encima del Poder Judicial" por lo que es obligado solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a Fonatur información respecto al Tramo".