Tras salir del trabajo, mujer embarazada desaparece y 2 días después llega sin bebé

ESTADO DE MÉXICO.- El pasado martes, una mujer de nombre Leidi Diana, de 9 meses de embarazo, salió de su trabajo en una plaza comercial ubicada en Tlalnepantla. Subió al transporte público con rumbo a su casa y dijo que en Nicolás Romero perdió el conocimiento. Dos días después apareció en su domicilio pero sin su bebé.



Según medios, Ernesto, esposo de Diana, dijo que de inmediato avisó a las autoridades para comenzar con la búsqueda y él mismo fue a sanatorios, clínicas y otros lugares públicos tratando de encontrarla.



El hombre expresó a medios que la mujer llegó en un taxi a casa de su hermana, sin embargo, dicha versión no pudo comprobarse por ninguno de los familiares, sin embargo, las cámaras de seguridad de un vecino, muestran el momento en el que Leidi Diana llegó al domicilio en un automóvil sin rotulaciones de taxi.

�� #EnDirecto Revelan video del momento en que Leidi Diana regresó a su casa, tras presuntamente perder a su bebé. La mujer salió a trabajar y volvió a su domicilio, dos días después, sin recordar nada. #TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi | �� https://t.co/VqUPqVgacF pic.twitter.com/hdK3d4IceA — Telediario Mx (@telediario) November 7, 2019





Hasta el momento no hay pistas sobre el posible paradero de la menor, a pesar de que Diana señaló que fue atendida en la clínica Santa Mónica donde le dijeron que perdió a su bebé, pero no le dieron documento alguno que avale dicha información.



Ernesto comentó que el miércoles estuvo en la clínica donde supuestamente atendieron a su esposa, y ahí le dijeron que no había nadie registrada con su nombre.



Leidi Diana fue encontrada con parches en sus brazos, además dijo que no se sentía bien.



Por su parte, su hermana comentó que recibió algunos mensajes de ella a través de Whatsapp pero que no se entendían hasta que en uno de ellos logró pedir ayuda.



Ernesto indicó que continuará con la búsqueda de su hija o por lo menos los restos de ella.