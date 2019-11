Tras recorte presupuestal, INE denuncia intentos de control político

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, denunció intentos para controlar políticamente al máximo órgano electoral, por lo que consideró que no se perfilan buenos tiempos para la “recreación de la democracia”, esto ante el recorte presupuestal de más de mil millones de pesos que determinaron los diputados para 2020.

Córdova Vianello aseguró que es preocupante que, además de los recortes, existan en la Cámara de Diputados propuestas de reformas electorales que demuestran intentos por controlar políticamente a la autoridad electoral.

Por ello hizo un llamado a la responsabilidad a todos los actores políticos y a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados para cuidar la fortaleza del instituto electoral y de todos los órganos autónomos.

La Cámara de Diputados disminuyó el presupuesto solicitado por el INE casi 9%. Le recortó mil 71.5 millones de pesos, el más alto que el organismo ha tenido en 29 años.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Lorenzo Córdova confió en que no se pretenda limitar al instituto, porque la construcción de la democracia requiere de todos.

“No sé si hay una intención [de minar], espero que no sea así, porque la construcción de la democracia requiere la responsabilidad de todas y todos”, mencionó.

El recorte recibido, añadió, es directamente al presupuesto operativo del organismo y no a los recursos que se entregarán a los partidos políticos en 2020, año en el que se pretende expedir 16 millones de credenciales, atender comicios locales en Coahuila e Hidalgo, así como iniciar el proceso electoral de 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados y algunos cargos en las 32 entidades federativas.

Hay que recordar que desde el año pasado los partidos políticos han manifestado su disposición a un recorte de prerrogativas. Cosa que no ha ocurrido.

“Éste constituye el recorte más grande al presupuesto en la historia del INE, justo cuando comienza a organizar la elección más grande de nuestra historia. El INE, en consecuencia de lo anterior, podría entrar en una zona de riesgo en su operación, porque, eventualmente, podría llegar a comprometerse la organización de las elecciones que permitirán la recreación de la democracia y los servicios que brindamos a los ciudadanos”, afirmó.

Sin embargo, Córdova Vianello dijo que no se va a afectar a la ciudadanía y tampoco a los trabajadores del instituto.

Aseguró que el INE se ajusta a lo que se plantea en las normas y ha adoptado medidas de austeridad incluso más allá de los que se estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

Morena

Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseveró que el recorte presupuestal a organismos autónomos como el INE no pone en riesgo la democracia.

“No se pone en riesgo la democracia; al contrario, se va a gastar menos en elecciones, en conflictos, en diferendos y controversias en el tribunal electoral, se va a acudir menos al tribunal, tendrá menos trabajo”.

De igual forma, el responsable de la Jucopo expresó que no le alegra el recorte a los organismos autónomos y ahora hay que buscar la manera de no afectarlos. Dijo que una de las vertientes podría ser la disminución de recursos a los partidos políticos para destinarlos a otras instituciones, o también recordó que el titular del Ejecutivo federal tiene facultades extraordinarias para reasignar presupuestos que esté en subejercicio.

Critica oposición

PAN, PRI y PRD advirtieron que con el presupuesto aprobado no habrá crecimiento.

Lo único que refleja, expuso el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, es una contracción de la economía, porque es un presupuesto que no atiende los proyectos de inversión más importantes del país.



“Es por eso que nosotros hemos insistido en que el manejo presupuestal está siendo absolutamente discrecional, con un criterio clientelar, no productivo, donde no se está apostando a la seguridad ni al crecimiento de la economía ni a su desarrollo”, mencionó.

Acusó que solamente se escuchó la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador para la discusión del presupuesto.

“Es una pena, se están debilitando los organismos autónomos, como el INE, como el Inegi, como [la Comisión Nacional de los] Derechos Humanos, que hoy lamentablemente no tiene una presidencia legítima; son muchos casos que vemos del debilitamiento institucional, del fortalecimiento sólo de los programas clientelares, de la reducción a la inversión productiva”, mencionó.

Por su parte, el PRD calificó el presupuesto para 2020 como clientelar y señaló que no generará inversión ni desarrollo.

Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), expresó que con el presupuesto que mandó Andrés Manuel López Obrador se respira la venganza.

“Es un presupuesto clientelar a través de sus programas, y no en temas de desarrollo”, subrayó.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno manifestó que el gasto no va a generar crecimiento y desarrollo, como tampoco paz y armonía al pueblo.