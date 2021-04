Tras investigación de FGR a Miguel Ángel Yunes, reviven llamada filtrada con Ricardo Anaya sobre supuestos sobornos

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que se anunciara que la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año pasado inició una carpeta de investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en redes revivieron el audio filtrado con Ricardo Anaya.

En una grabación dada a conocer en el 2014, Anaya y Yunes sostuvieron una conversación donde hablaban sobre aparente dinero.

En el audio se escucha presuntamente a Ricardo Anaya, entonces líder nacional del PAN, quien le pide dinero del presupuesto de Veracruz al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para financiar a su partido.

La grabación tambipen contiene un interludio en el que aparentemente ambos políticos panistas cruzan mensajes de texto para evitar hablar abiertamente del tema.

El audio tampoco deja claro a qué tipo de operación se refieren ni si se habla de dinero, sólo mencionan de forma encriptada sobre “entregar números” e “incrementar porcentajes para entregar”.

Se aprecia cuando presuntamente Yunes Linares dice a su interlocutor: “¿Cómo estás mi querido amigo? Acuérdese que por aquí es imposible”. Anaya, supuestamente, responde de inmediato: “Lo tengo clarísimo”.

La negociación empieza cuando Ricardo Anaya puntualiza que va a mandar un mensaje.

“Yo acá necesito negociar que me autoricen. ¿Me explico? Porque el número que yo tengo acá es distinto”, dice.

Todo ello es interrumpido por asentimientos e interjecciones de su interlocutor.

Yunes responde: “No, y si resulta más, es más”. Anaya responde: “Déjame escribirte dos cosas por mensaje y te vuelvo a marcar”.

O pudo haber remitido a este audio como prueba de su buen comportamiento. Recordar es vivir... pic.twitter.com/NDnybvBZIq https://t.co/bbEPpb2piK — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 19, 2021

Cuando esto sucede, le llama de nuevo y agrega: “Te voy a poner dos cosas, no se va a entender si no se sabe de qué estamos hablando”. La llamada continúa tras la interrupción y se centra en consideraciones sobre “el número” y si hay la necesidad de incrementarlo.

El ex líder nacional del PAN insta: “El primer punto que te pongo allí, que es un número, es digamos la meta que acá está hablada. Segundo, yo te sugeriría que nos vayamos al número completo en el entendido de que, si por algo no es ahorita, puede ser un poquito después. Pero va a haber un segundo momento, quizá dentro de unos tres meses, entonces no va a ser gastado”. Yunes le asegura: “eso lo puedes tener pasado mañana”.

Este domingo, mediante un comunicado, la FGR señaló que desde el año pasado recibió denuncia contra el ex gobernador Yunes y que ahora sólo espera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) le remita información para avanzar en el procedimiento y, en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que procedan.