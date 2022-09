CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su discurso del 16 de septiembre, no hablará de la soberanía energética como estaba previsto, luego de la carta que le envió su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

Aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16 a ese tema. Voy hablar sobre la paz en el mundo y sí voy hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas”, dijo.

El mandatario explicó que desistió de su intención, debido a la respuesta de Biden en su carta en donde hay un “tono distinto”.

“Tiene que ver con la respuesta…es que hay un tono distinto, una actitud de respeto, mejor dicho es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía”, indicó.

AMLO y Biden

López Obrador añadió que Biden siempre ha planteado el respeto a la soberanía mexicana y lo de la consulta solicitada por Estados Unidos en torno a la estrategia energética del País se dio en otro tono.

“Lo que sucedió con lo de la consulta, el tono, el modito, diría el ex Presidente Cárdenas, no fue lo más diplomático, ni lo que merecemos; se entendió de que no es por ahí, que tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones y hay disposición del Presidente Biden”, precisó.

El Presidente consideró que “no tiene caso seguir alentando diferencias”, pues es mejor que sus adversarios “se sigan frotando las manos”.

“Que dicho sea de paso no son sólo del extranjero, son de aquí, aunque parezca increíble y son potentados, pero también intelectuales orgánicos, internacionalistas mexicanos”, indicó.

Tras carta de Biden, AMLO desiste de hablar sobre la soberanía energética de México el 16 de septiembre. Foto: Archivo

Hará propuesta de paz

En lugar del tema energético, el mandatario realizará una propuesta de paz para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania y se instale un comité para iniciar conversaciones con los presidentes de ambas naciones compuesto por António Guterres, secretario general de la ONU; Narendra Damodardas Modi, primer ministro de India; y el Papa Francisco.

“Que se consiga con la participación de todos una tregua de cuando menos cinco años sin ejercicios bélicos, sin prácticas nucleares, de misiles, sin intervenciones, sin participar en conflictos internos, cinco años de paz para que los gobiernos se ocupen por entero de atender los grandes y graves problemas del los pueblos del mundo", explicó.

Y agregó: "Eso que voy a exponer el 16 lo va a presentar formalmente en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el Secretario de Relaciones Exteriores”.