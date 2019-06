Trabajan Chihuahua y CDMX por estudiante secuestrado

Chihuahua, México.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió a la Ciudad de México un grupo especial para coadyuvar en la investigación del secuestro del estudiante chihuahuense Norberto Ronquillo Hernández.





Hemos tenido contacto con las autoridades capitalinas y confiamos ampliamente en las aportaciones que el equipo multidisciplinario de la Fiscalía brindará", indicó el Fiscal General César Augusto Peniche.



Se trata de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, integrado por Agentes del Ministerio Público, Policías Investigadores, Analistas y Peritos, quienes abonarán a las diligencias que se iniciaron a partir del hecho.



"Nos solidarizamos con la familia del joven y es por ello, que nos sumamos a las labores; el objetivo es rescatar a Norberto", señaló Peniche.



Norberto Ronquillo Hernández, estudiante de la carrera de Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pedregal, fue secuestrado la noche del martes 4 de junio al salir de sus clases en la Colonia Ex Hacienda de San Juan, Alcaldía de Tlalpan.



De acuerdo con las primeras investigaciones, Norberto salió del plantel, ubicado en Avenida Transmisiones 51, y avisó a su novia que iría a casa, lo cual no ocurrió.



En el trayecto, se presume que el joven fue interceptado y privado de su libertad por un grupo de plagiarios.



Horas más tarde, la familia de Norberto recibió un llamado, en el que los captores exigían una cantidad de dinero a cambio de la libertad de su hijo.



La Universidad reportó que la familia hizo el depósito, pero desde el 5 de junio en la noche, no se tiene rastro del alumno.