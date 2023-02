Trabajadores responsabilizan al Gobierno por cese total de operaciones de Aeromar

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de una rueda de prensa, miembros de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) señalaron al Gobierno de México por su inacción al dejar que la deuda de la aerolínea Aeromar creciera sin control hasta llegar a los 7 mil millones de pesos, lo que llevó a su cese total de operaciones el pasado 15 de febrero.

No entiendo cómo le dieron tanta cabida a una empresa hasta llegar a esa deuda. Si yo fuera el Gobierno y me debes 10 millones (de pesos), no me expongo ni expongo a los trabajadores. Y acaba con una deuda de 7 mil millones de pesos, que el Gobierno ya lo sabe desde mucho tiempo atrás", expresó la secretaria general de ASSA, Sara Salazar.