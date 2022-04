Trabajadores de los Servicios de Emergencia 9-1-1 salen a botear tras meses sin recibir su salario

Trabajadores y trabajadoras por contrato de los Servicios de Emergencia 911, optaron por salir a 'botear' a partir de este miércoles, luego de no recibir su sueldo por parte de su patrón, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), durante tres meses.

Desesperadas por no contar con su sueldo y a modo de protesta, las trabajadoras se colocaron con pancartas en el crucero de esta ciudad del Istmo de Tehuantepec, para señalar que no es la primera vez que sufren el atraso de sus pagos. Acusaron que desde hace tres años se hizo notorio el retraso del pago de salarios en cierto periodo, siempre en los primeros meses del año, aunque normalmente no rebasaba un mes, pero ahora ya son tres meses los que les adeudan.

A los 11 trabajadores y trabajadoras que cuenta el servicio de emergencia regional les debía desde el mes de enero, pero después de un poco de presión les pagaron enero, pero hasta ahora les deben los restantes tres meses, explicaron.

Trabajo sin prestaciones de ley

Los directivos argumentan que ya les van a pagar, pero no se concreta, además de señalar que la solución está en manos de los jefes de la Secretaría Seguridad Pública, que son ellos los que no liberan los pagos, acusaron las trabajadores y trabajadores. Los trabajadores firman contrato por mes, por un sueldo de hasta 8 mil pesos, como prestadores libres que ofrecen un servicio a la SSOP; sin prestaciones de ley ni vacaciones ni aguinaldo, por lo que no hacen antigüedad y se vulneran sus derechos laborales.

El 80% de los trabajadores son mujeres y muchas son madres solteras por lo que se aferran a esta fuente de empleo. Los servicios de emergencia 911 reciben las llamadas de auxilio de la población istmeña y las canalizan a las instancias. Actualmente están ubicados en las instalaciones de la comandancia municipal de Juchitán, esto después de que sus instalaciones en el C2 de El Espinal quedaran inservibles después del sismo del 2017.