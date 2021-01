Trabajadores de la salud de hospitales privados se vacunarán cuando entreguen sus padrones: SS

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los trabajadores de la salud en primera línea de la lucha contra Covid-19 de los hospitales privados serán vacunados cuando se integren los padrones del personal, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

“Hemos tenido contacto con los presidentes de las más grandes asociaciones de hospitales privados y hay muy buena comunicación con ellos. Les hemos pedido ayuda para que se integren las listas y sean validadas. Es certidumbre de que las personas entren en un listado en el orden de prioridad. Esperamos que el sector privado sea capaz de lograr este nivel de coordinación”, dijo.

El subsecretario afirmó que el contar con los padrones de los trabajadores de la salud en el sector público, principalmente de las 32 entidades federativas, ha sido un reto, pues no son claros.

“Un reto operativo es tener las listas de ese padrón, en el sector público está representando un reto. Es más fácil en los institutos nacionales para identificar quién está, pero ha sido más complejo tener listados para las 32 secretarías estatales de salud y los distintos listados no son tan claros”, precisó.

López-Gatell recordó que no sólo se trata de médicos y enfermeras, sino de 11 categorías laborales en ambos sectores.

“No aplica para el personal administrativo de salud que no está en las zonas de mayor riesgo. Los funcionarios públicos y mucho menos los que no estamos en el campo clínico, no somos en ese criterio”, dijo.