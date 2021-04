Trabajador mexicano muere ahogado en pozo de estiércol en granja de Colorado

COLORADO.-Dirigentes comunitarios y legisladores de Colorado pidieron este jueves que las autoridades investiguen y, de ser necesario, sancionen a los dueños de una granja en el norte del estado por presunto incumplimiento de medidas de seguridad que habrían evitado que un trabajador mexicano muriese ahogado al caer a un pozo de estiércol.



Según la información difundida por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), el pasado 30 de marzo Juan Panzo Temoxtle operaba un camión atmosférico en la granja Shelton Dairy, en la pequeña localidad de LaSalle, cuando por razones aún no establecidas el vehículo cayó al pozo donde se acumula el estiércol de unos 2 mil 800 animales.



Aunque otros operarios trataron de rescatar al inmigrante mexicano, las tareas tardaron más de 30 minutos. Para ese momento, y pese a los esfuerzos del personal de emergencia que acudió al lugar (incluyendo un helicóptero), el daño a Panzo Temoxtle ya era irreversible debido a los químicos asfixiantes dentro de su cuerpo.



La muerte se produjo poco después en un hospital de la zona.



Según las averiguaciones iniciales, Panzo Temoxtle había comenzado a trabajar en Shelton Diary (una granja que genera millones de dólares al año) hacía solo seis semanas y el día del accidente era su primero a cargo del camión atmosférico que limpia el pozo de estiércol. De hecho, aún estaba recibiendo el entrenamiento para conducir ese camión.



Además, según CIRC, el lugar del accidente carece de las barreras o la protección necesarias para impedir que un vehículo caiga al pozo donde se acumulan los desechos del ganado.



“CIRC expresa su solidaridad con la familia de Panzo Temoxtle y pide justicia y decencia humana para esa familia. Los trabajadores agrícolas realizan importantes tareas, pero en condiciones peligrosas. Juan Panzo Temoxtle, ¡presente!”, dijo Lisa Durán, directora ejecutiva de CIRC, en declaraciones enviadas a Efe.



La familia de Panzo Temoxtle (esposa y tres hijos) vive en México. CIRC y otras organizaciones iniciaron una campaña en línea, con el nombre del inmigrante fallecido, para recaudar fondos para el beneficio de sus hijos.



Por su parte, Nicole Civita, abogada experta en derechos de los trabajadores agrícolas y directora de políticas del Proyecto de Protección de Trabajadores del Sistema Alimenticio, consideró que la muerte de Panzo Temoxtle es “un tema de justicia racial”.



Según Civita, tanto en Colorado como en todo el país “aún se excluye a los trabajadores del campo de las leyes de protección de los derechos de los trabajadores”. Por eso, dijo, se los explota, obligándolos a desempeñar sus tareas en condiciones “riesgosas, injustas e inseguras”.



Según una encuesta de accidentes serios y muertes entre trabajadores agrícolas (con datos de 2015, el año más reciente con información disponible), el índice de mortalidad entre esos trabajadores es superior al de agentes de policía y el doble que entre obreros de construcción.



En respuesta al incidente, y debido a que en el marco de las leyes actuales no habrá una investigación oficial, la representante estatal Yadira Caraveo, demócrata, anunció que patrocinará un proyecto de ley (SB21-087) para equiparar la protección de los trabajadores del campo con la protección que ya reciben todos los otros trabajadores.



“Mis oraciones para la familia de Panzo Temoxtle por su trágica pérdida. No podemos continuar con condiciones de trabajo que les cuestan la salud o incluso la vida a los trabajadores. Voy a continuar con mis gestiones para proveer de protecciones básica a la mano de obra agrícola para que ya no haya accidentes que causen pérdidas de vidas”, dijo la legisladora.