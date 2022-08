Tormenta en Coahuila deja un muerto y daños a viviendas por inundaciones

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.- Un hombre murió ahogado, vehículos varados, inundaciones en casas y al menos en una clínica del IMSS y una empresa en ciudad Acuña fueron las afectaciones que dejó la tormenta la mañana de este martes en la zona norte de Coahuila.

En Piedras Negras el aguacero duró casi tres horas, con una precipitación de 106 milímetros.



El Sistema Estatal de Emergencias recibió 43 reportes de acumulación de agua; además, se colapsó parte del puente peatonal de Villa de Fuente.

Tormenta causa una muerte e inundaciones





Las autoridades cerraron varios vados que cruzan la ciudad por los tres arroyos de Piedras Negras, “El Soldado”, “El Tornillo” y “Primavera” se ayudó a conductores cuyos vehículos se quedaron atorados.



Las fuertes lluvias en la Región Norte, principalmente en Acuña y Piedras Negras, que causaron grandes precipitaciones, provocaron inundaciones en las partes bajas de estos dos municipios fronterizos con Estados Unidos.

Alamedas, Santa Martha, La Misión, Valle Verde 1 y 2, Granjas y Periodista.

El titular de PC recomendó a la población mantener desconectados los servicios de luz, gas y agua hasta asegurarse de que no hay fuga o riesgo de un corto circuito.



Recomendaciones

+ Evite manejar por áreas inundadas y agua estancada.

Tan sólo seis pulgadas de agua pueden hacerle perder el control de su vehículo.



+ Revise cuidadosamente su casa para cerciorarse de que no hay peligro.



+ Si su casa no sufrió daños, permanezca en ella.



+ Mantenga desconectados el gas, la luz y el agua hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro de corto circuito.



+ Manténgase alejado de las áreas afectadas, de casas, árboles y postes en peligro de caer.



+ Evite tocar o pisar cables eléctricos.



+ Si vive o transita por zonas de riesgo, ponga atención a los peligros: las laderas muy inclinadas con la tierra reblandecida y pocos árboles pueden deslavarse, remarcó.