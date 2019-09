'Tony Parquer', hombre que maltrató a pitbull es calificado como sicópata

CIUDAD DE MÉXICO.-Marco Antonio Flores, alias Tony Parquer, es descrito como un sicópata que ataca a las mascotas que cría para venderlas, además estuvo dos veces en la cárcel por tentativa de homicidio y robo de vehículo.



El hombre, de 32 años, fue videograbado por su prima Carla cuando golpeaba y maltrataba a Mary, su perra pitbull.



En sus redes sociales, el sujeto se presenta como Tony Parquer.



Los pone en las escaleras, los baña con agua fría de la manguera, los mete y les da toques, los muerde, todas las cicatrices que tienen son por su culpa", relató ayer Carla.



"Muchos preguntan por qué no hice nada: fue por miedo de saber que no era la primera vez que agredía a un animal y a mí me golpeó, me rompió la nariz, tuve desprendimiento de retina".



Después de que el video de Marco Antonio se viralizó, él intentó ingresar al domicilio de Carla y la amenazó de muerte.



En su página de Facebook, Tony Parquer tiene fotos consumiendo mariguana.



Además de Zeus y Mary, en la casa tenían cuatro cachorros. Los animales fueron rescatados ayer por la asociación Corazones Callejeros, que traslado a Mary al veterinario, quien tiene golpes severos, pero su vida no corre peligro.



Agentes de la Procuraduría catearon la casa del ex reo en Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, pero no lo encontraron.