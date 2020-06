Tomás Zerón: ¿quién es el ex funcionario que huyó de México y lo busca la Interpol?

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este martes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se fugó del país a días de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa.

Esto ocurre a un día de la detención de "El Mochomo", quien es señalado como el responsable de la desaparición de los 43 normalistas, en tanto Zerón cuenta con una de las 46 órdenes de aprehensión por lo sucedido en 2014 en Iguala, Guerrero durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.

En el caso Ayotzinapa, Zerón de Lucio es acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso de los 43 estudiantes de la Normal.

Desde 2019 ha permanecido como prófugo de la justicia y ahora que se supo su huída del país, la Interpol, organismo internacional, emitió una ficha roja para su detención.

Verdad histórica

Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo Delincuencia Guerreros Unidos, porque fueron señalados de pertenecer a Los Rojos, grupo contrario.

Esa es la “verdad histórica” que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando en conferencia de prensa ofreció un informe sobre los últimos avances, hasta ese momento, del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

Dicha verdad histórica se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 al y el 27 de septiembre de 2014.

En 2019, dos testigos de las acciones de tortura y ex trabajadores de los Zetas sostuvieron que Tomás Zerón tenía comunicación con el cártel.



Espiar periodistas

Por si no bastara, el nombre de Tomás Zerón aparece también el escándalo Pegasus, un malware que de acuerdo a The New York Times fue utilizado para espiar a algunos periodistas mexicanos.

El pasado 19 de junio de 2017, el medio estadounidense publicó que hubo espionaje por parte del gobierno mexicano a activistas y periodistas como Carmen Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena.

Zerón de Lucio aparece en los contratos de este software malicioso.

El programa oriundo de Israel fue comprado por medio del intermediario Grupo Tech Bull S.A. de C.V., empresa que se constituyó dos años antes de la polémica y cabe resaltar que el primer domicilio que presentaron en sus actas es una de las oficinas virtuales en las que Javier Duarte inscribió dos empresas fantasmas.

