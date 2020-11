Toma de casetas es como el huachicol y es robarle al pueblo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La toma de casetas es “un modus operandi” similar al huachicol y es “robarle al pueblo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre el operativo de la Guardia Nacional para liberar las casetas de cobro tomadas en el País y la reiterada toma por algunos grupos.

“Es un modus operandi el tomar las casetas para sacar dinero, es un acto ilícito es como el huachicol, no hay ninguna causa justa que se defienda”, dijo.

López Obrador agregó que su gobierno busca que no se siga medrando con las casetas de cobro de peaje y llamó a los ciudadanos a no actuar de forma ilegal, pues ya no habrá impunidad.

“Porque eso es robarle al pueblo, a la hacienda pública, si no entra recurso en la caseta porque se lo roban, es menos dinero en las casetas y eso afecta a todos…yo hago un llamado a toda la gente porque muchas van ahí sin tener claro lo que están haciendo, algunos hasta les pagan para que vayan”, dijo.

Y agregó: “aprovecho para hacerles un llamado a todos los que están actuando de manera ilegal, no nos vamos a acostumbrar, no va haber impunidad para nadie, todos a portarnos bien, desde el más arriba que tiene que pagar sus impuestos hasta cualquier otro ciudadano”.