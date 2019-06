Lozoya seguía órdenes de Peña: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Peña Nieto ordenó a Emilio Lozoya cómo hacer las cosas, así lo afirmó el abogado del ex director de Petróleos Mexicanos.

En entrevista para Despierto con Loret, a Javier Coello se le cuestionó quién había ordenado a Lozoya hacer lo que hizo.

Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República.

El abogado de Lozoya reiteró que el presidente del Ejecutivo es quien ordena y no se mueve “una sola hoja sin que lo ordene el presidente”.

“Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales”, dijo Coello.

El abogado de Emilio Lozoya afirmó que el ex director de la empresa petrolera permanece en México y no es prófugo de la justicia.

Asimismo, insistió en que tienen pruebas para sostener sus declaraciones y que Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de AMLO, tiene un “odio” por Lozoya.

El ex director de Pemex dio a conocer que no declarará ante un juez de control por considerar que no existen las garantías legales para hacerlo, además de que es víctima de persecución política y campaña mediática desde 2017.

El ex funcionario aseguró que la orden de aprehensión en su contra es ilegal e irregular, además de de que las órdenes de cateo en casa de sus padres se obtuvieron con informes policiales falsos.

Según Lozoya, ha sido acusado, juzgado y condenado, violando en su perjuicio sus derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales.