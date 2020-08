Tocilizumab: Qué se sabe del medicamento que causó controversia en México y no es recomendado para Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Este domingo, a partir de evidencia científica, te explicaremos qué es el polémico fármaco Tocilizumab, para qué padecimientos está prescrito originalmente y porque las autoridades sanitarias de México no lo recomiendan para el tratamiento de la enfermedad Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2.



¿Qué es el Tocilizumab?

De acuerdo al Colegio Americano de Reumatología (ACR, por sus siglas en inglés) es un medicamento biológico aprobado para tratar la artritis reumatoide (AR) en adultos, la artritis reumatoide juvenil (ARJ) poliarticular y la forma sistémica de la artritis idiopática juvenil (AIJ) en niños.



Una medicina biológica es aquella que se produce de manera artificial mediante técnicas de ingeniería genética y están estrechamente relacionados con una proteína que el cuerpo produce naturalmente. Se las utiliza para suprimir el sistema inmunitario en las enfermedades autoinmunitarias, como la AR, ARJ y la AIJ.



Lo que hace el Tocilizumab es tratar la inflamación, uno de los principales síntomas de las enfermedades mencionadas, bloqueando el receptor de interleucina (IL)-6 para detener hinchazón en el cuerpo de la persona. Por lo que se debe inyectar cada una o dos semanas o por vía intravenosa mensualmente en un hospital o consultorio, según el ACR, ya que se debe considerar el peso corporal del paciente y su cuadro clínico para calcular la dosis exacta.



Cabe destacar que el fármaco cuenta con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) únicamente para pacientes con artritis reumatoide moderada a grave que no responden a antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD) y no debe administrarse con otro medicamento biológico.



EFECTOS SECUNDARIOS

Las pacientes con un tratamiento habitual de infusiones de dicha medicina, presentan mayor riesgo de infección, al igual que en la mayoría de las terapias biológicas, siendo importante tener todas las vacunas al día. La preocupación principal es la de las infecciones bacterianas comunes. Reacciones poco frecuentes son la fiebre y escalofríos.



Además, el Tocilizumab está asociado con un aumento en el nivel de colesterol en algunos pacientes, por lo que el médico solicitará análisis de sangre en forma periódica para controlar tal nivel. Si este se incrementa demasiado, es posible que necesite tomar medicamentos para reducirlo.



El Tocilizumab también puede ocasionar un aumento de algunas enzimas hepáticas o una disminución de los glóbulos blancos -importantes para combatir infecciones- o de las plaquetas -vítales para la coagulación sanguínea-, requiriendo así biometrías hemáticas ordenas por su doctor para ajustar la dosis.

Por último, una complicación poco común que se observó con el uso de Tocilizumab en ensayos clínicos fue la perforación intestinal o un agujero en la pared del intestino. Si tiene antecedentes de diverticulitis, experimenta dolor abdominal o movimientos intestinales con sangre al tomarlo, debe notificar a su médico de inmediato, así como cualquiera de los efectos secundarios previamente enunciados.



TOCILIZUMAB, SIN EFECTIVIDAD PARA NEUMONÍA EN PACIENTES GRAVES POR COVID-19

El medicamento Tocilizumab no tiene utilidad en el manejo de pacientes con neumonía, con cuadro grave a causa del virus SARS-CoV-2, informó el Laboratorio Farmacéutico Roche al concluir el ensayo clínico fase 3 de su producto, el 29 de julio de 2020 desde su casa matriz en Basilea, Suiza.



Aunado a que no incide en la mejoría de la salud ni disminuye la mortalidad de la persona tratada. Los resultados completos de la investigación serán publicados en una revista especializada para su revisión.



Sin embargo, esta es uno de los varios fármacos que comenzaron a promoverse en centros médicos públicos y privados a nivel nacional e internacional, bajo la premisa de que su efecto antiinflamatorio ayudaría a contrarrestar Covid-19. A tal grado que la misma compañía Roche ofreció la donación de tratamientos para 200 pacientes.

Previamente, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) de México, sumado a los especialistas de varios nosocomios han alertado que es necesario que exclusivamente el medicamento se administre a aquellos que son parte de un ensayo clínico controlado (ECC).



Gustavo Reyes Terán, titular de CCINSHAE, exhortó nuevamente a que los servicios de salud se abstengan de seguir aplicando sustancias que no han demostrado su eficacia mediante los referidos ensayos. Un ejemplo es la Hidroxicloroquina, que tampoco demostró ningún beneficio y Remdesivir que no reduce los decesos por el nuevo coronavirus, subrayó.



Por otra parte, Tocilizumab es un fármaco de alto costo, y hace unas semanas ocurrió un desabasto en el país precisamente porque se adquirió para destinarlo a enfermos de Covid-19, afectando a personas con padecimientos autoinmunes que lo requieren para su tratamiento.

Los ensayos clínicos que se han hecho en México demuestran que usar medicamentos sin evidencia científica es una mala práctica médica, que puede causar graves daños a la salud. pic.twitter.com/xo6pOA1XIf — SALUD México (@SSalud_mx) August 3, 2020



Inclusive, ocurrió una controversia en redes sociales a raíz de que el médico Francisco Moreno Sánchez, del Hospital ABC, cuestionó la carencia del medicamento debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lo mantenía retenido en la aduana, siendo un tratamiento “fundamental” para el virus SARS-CoV-2, dijo.

Ante lo que Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, negó que la Cofepris obstaculizará su entrada a México, ya que se trataba de un problema técnico respecto a que la etiqueta no estaba traducida al español. "La etiqueta estaba en inglés, y por sencillo que parezca, esa es una razón para que no entrara. Se arregló la situación y ya se pudo importar", declaró durante la Conferencia Vespertina del 11 de junio de 2020. Puntualizó que no existe evidencia científica que respalde la eficacia del Tocilizumab para tratar a pacientes con Covid-19, aunque puede ayudar a disminuir uno de los síntomas, que es la inflamación.

Asimismo, el 15 de julio y el 2 de agosto de 2020 Simón Kawa Karasik, Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, indicó:

Realmente no hay evidencia científica suficiente para recomendar ningún tratamiento farmacológico específico para Covid-19. Lo que sí sabemos es que para los casos graves y críticos sólo se puede recomendar el soporte respiratorio y hemodinámico en estos pacientes".

Es decir, no hay tratamiento contra el virus, únicamente existe para atender algunos síntomas. Específicamente, el especialista en Genética Humana y Bioética, señaló que Tocilizumab en un ensayo clínico Fase 3 no mostró beneficios clínicos en pacientes con neumonía grave por Covid-19. Tampoco es útil en general para aquellos con el virus. No obstante, presenta riesgo de inmunosupresión, costo elevado y alto potencial de toxicidad para el organismo.

SÍNTOMAS DE COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los síntomas más habituales de Covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes en algunos pacientes son dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto u olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o pies. Estos síntomas puede ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves, o son asintomáticas pero aún pueden trasmitir el virus a otros.



¿Qué debo hacer si tengo síntomas de Covid-19 y cuándo he de buscar atención médica?

La OMS recomienda que si usted tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento.

Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve cubrebocas, manténgase al menos a un metro y medio de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.



Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame con anticipación a su proveedor de atención de la salud para que lo refiera hacia el centro de sanidad adecuado.

#VideosLaJornada / Conoce qué medicamentos no se deben usar para tratar #Covid_19mx



No existe medicamento ni tratamiento específico contra Covid19 Y de esa lista de fármacos preventivos o terapéuticos ninguno se debe usar pues pueden causar daños a la salud", Simón Kawa Karasik pic.twitter.com/Htd7lqmPz3 — La Jornada (@lajornadaonline) July 16, 2020



