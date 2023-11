¿Tiene malas notas? Revisa su audición

Mamá y papá: si tu hijo tiene bajo rendimiento escolar, ¿ya valoraste la posibilidad de que tenga un problema auditivo? La otorrinolaringóloga Rocío Rodríguez Velázquez, especialista de Christus Muguerza Hospital Vidriera, explica que además es frecuente que un niño o niña presente al mismo tiempo que una deficiencia auditiva, otra visual.

Conoce a continuación puntos clave que menciona la experta.

¿Un niño en edad de cursar la primaria puede desarrollar un problema auditivo? “Sí, eso entre hipoacusias o baja das de audición adquiridas”, indica. “Y puede ser por una infección de una gripa normal que no se trató bien.

No es que no haya sido medicada, sino que no respondió bien al tratamiento y se complicó con problemas de audición”. La especialista menciona que cuando esto ocurre, el menor puede sufrir algo llamado hipoacusia súbita, que es cuando aparentemente está bien y de pronto pierde la audición.

La otitis media aguda es el tipo de infección en el oído más frecuente en niños. Se trata de una inflamación en el oído por líquidos que generalmente puede provocar una gripa.

¿Ha notado incrementos de problemas auditivos por la contaminación? “Sí, por la situación de la contaminación es uno, y dos, por este calor, porque la gente está con el clima a todo lo que da y esto implica mucho frío, algo que provoca una congestión de la nariz y significa también una congestión del oído”.

¿Cuáles son las principales urgencias en otorrinolaringología en niños? “Son la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea, un sangra do de la nariz que se llama epistaxis, y una hipoacusia súbita”, responde.

En cuanto a presencia de cuerpos extraños se refiere a niños menores de 5 años de edad que, principalmente, se introducen cacahuates, salchichas o juguetes pequeños o parte de éstos.

ABUSO DE AUDÍFONOS

La especialista apunta que actualmente una de las situaciones que enfrentan y va en aumento, son los problemas auditivos por el excesivo uso de auriculares inalámbricos o audífonos tipo orejera.

“Estamos viendo daños de audición como los que vemos en los trabajadores de las empresas por exposición al ruido o en las personas que practicaban tiro al blanco o cacería, la estamos viendo en niños por el uso de e mayor, adultos, trabajadores de empresas, la estamos viendo en niños y adolescentes”.

Abusar del volumen y del tiempo de uso de los auriculares ha provocado que niños y adolescentes tengan una disminución en la audición y una afectación en la nitidez del sonido que escuchan, indica. Rodríguez Velázquez indica que es más dañino el uso de auriculares inalámbricos en comparación con los de tipo orejera, y exhorta a los padres a evitar o, por lo menos, buscar que sus hijos disminuyan el tiempo de uso de estos aparatos.

PARA SABER

Cuando el niño ingresa a preescolar se le debe realizar un tamizaje auditivo. Puede ser por medio de una audiometría por juego.

Al entrar a primaria se recomienda otra valoración. En esta fase ya le pueden hacer una audiometría tonal, que es procedimiento clásico en una cabina con unos audífonos grandes.

Al pasar a secundaria se sugiere hacer otra vez la valoración.

Señales que un niño o niña en etapa escolar puede tener un problema auditivo:

Bajo rendimiento académico

No obedece instrucciones

Se aísla de todos, incluso de sus compañeros