Tesoro de EU sanciona 17 empresas de China y México vinculadas a la producción de fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a empresas y personas mexicanas y chinas vinculadas a la producción de fentanilo.

El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a 17 personas y entidades relacionadas con proliferación de equipos utilizados para producir drogas ilícitas como prensas y moldes de pastillas a menudo mezcladas con fentanilo y destinadas al mercado estadounidense, cita el reporte.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha designado a siete entidades y seis personas con sede en China, así como a una entidad y tres personas con sede en México.

Agregan que una prensa de píldoras es un dispositivo mecánico que comprime sustancias en polvo en tabletas uniformes, cuya importación es regulada por Estados Unidos debido a que estas máquinas pueden producir miles de pastillas al día.

Sancionados en China por el Departamento de Tesoro de EU:

Youli Technology Development Co., Ltd.

Guo Chunyan

Guo Yunnian

Guo Ruiguang

Yason General Machinery Co., Ltd.

Yason Electronics Technology Co., Limited

Nanchang, China, Shenzhen Yason General Machinery Co., Ltd. Nanchang Shenzhen Yaxin General Machinery Co., Ltd. Sucursal de Nanchang

Fei Yiren

Zhao Dongdong

Pan Hao

Yantai Yixun International Trade Co., Ltd.

Yantai Mei Xun Trade Co., Ltd.

Sancionados en México:

Mexpacking Solutions

Mario Ernesto Martínez Trevizo

Cinthia Adriana Rodríguez Almeida

Ernesto Alonso Macías Trevizo