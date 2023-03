Tesla: AMLO revela que negó subsidio del 50% a Elon Musk para una planta de baterías; “no podríamos”

SANTA LUCÍA DEL CAMINO.- AMLO rechaza dar subsidio del 50% a Elon Musk para una planta de baterías.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció como buena la política del presidente Estados Unidos Joe Biden, de dar subsidios de hasta 50% a las empresas de industrias limpias que invierten en ese país y aclaró que México no podría.

En su mañanera de este martes, en las instalaciones de la Octava Región Militar de Oaxaca, López Obrador refirió que en sus conversaciones con Elon Musk para que Tesla instale su macroplanta de autos en Monterrey, Nuevo León, hablaron de los subsidios.

Explicó que se trata de un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias y con la industria automotriz para autos eléctricos, los semiconductores y los chips.

Cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo 'bueno, sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no, no podríamos, además no va de acuerdo con nuestras políticas'; y él se ríe y le digo, 'pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo'", contó.