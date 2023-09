Tesis de Xóchitl Gálvez contendría plagios, citas y bibliografía incorrectas, cita Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. - La tesis de Xóchitl Gálvez para obtener el título de Ingeniera en Computación contendría plagios, citas y bibliografía incorrectas, según se difundió ayer en redes sociales.

Mediante capturas de pantalla, se comparan algunos fragmentos del material con el que obtuvo su titulación en la UNAM y las fuentes originales.

El trabajo fue presentado en la Facultad de Ingeniería en 2010, bajo el título "Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes", y su asesora, de acuerdo con lo escrito por Gálvez, fue la profesora María Jaquelina López Barrientos.

Se retoman tres fragmentos del marco teórico, en dos de ellos se comparan con documentos del Gobierno federal y en otro más con un artículo de Orlando Reyes, publicado en una revista de economía.

En la página 44, incluso, se señaló que usó un artículo de Wikipedia y en la 48 se menciona que tomó información de una revista de electricidad, que no citó.

Entrevistada al respecto, la senadora aseguró que el documento presentado fue una parte de su titulación por experiencia profesional, por lo que hizo referencia a trabajos realizados por la Federación.

La verdad es que el título lo obtuve por experiencia profesional, y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia profesional como ingeniera, por lo que yo presenté un informe en donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del Gobierno", afirmó.

"Es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático del Gobierno, algunas referencias técnicas de equipos muy específicos, y hay un párrafo que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional".

La aspirante presidencial del Frente opositor reprochó que sus detractores ya le hayan acusado de que no es indígena, que vende gelatinas, que su casa no es su casa y que ahora le digan que no es ingeniera.