¿Termómetro a distancia mata neuronas? López-Gatell lo explica e indica sus limitaciones para el diagnóstico de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, ante preguntas de la prensa sobre el funcionamiento del termómetro de pistola para auxiliar en el diagnóstico de Covid-19 y de un vídeo en redes sociales donde se dice que mata las neuronas, Hugo López-Gatell desmintió la creencia e indicó que el instrumento tiene limitaciones.

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aclaró acerca de la:

Preocupante idea de que los termómetros de pistola que se proyectan sobre la cabeza pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso; este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo en México y en el mundo".

Precisó que en el país la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la encargada de verificar que tales herramientas cumplan con las "verificaciones sanitarias correspondientes y no hay evidencia alguna que sugiera que dañan a las neuronas".

Por lo que el médico puso el ejemplo de otros aparatos electrónicos "los teléfonos móviles ha sido motivo de investigación científica y epidemiológica desde hace mucho tiempo, de si causan o no cáncer cerebral. Entonces, no es el caso ni con los celulares ni con los termómetros".

Cabe destacar que el funcionario federal aclaró que "cuando he dado una explicación técnica sobre las limitaciones de los cubrebocas se me identificó como el enemigo de los cubrebocas; cuando he dado una explicación técnica sobre las pruebas rápidas se me ha identificado como enemigo de las pruebas; ahora voy a dar un comentario sobre las limitaciones del monitoreo de temperatura y no debe interpretarse como que soy enemigo de los termómetros".

¿Cómo funcionan los termómetros?

Es una evaluación a través de luz. Básicamente estos aparatos emiten una señal de luz infrarroja, de la radiación electromagnética y tienen un sensor que detecta los cambios de coloración, se puede decir, aunque es en el espectro no visible que produce la piel cuando está a distintas temperaturas y las distintas temperaturas llevan a que la circulación sanguínea en la piel tenga mayor o menor dilatación de los vasos sanguíneos.

Limitaciones

La termometría a distancia, como también se le conocen:

Tiene una gran propensión a descalibrarse, como lo advirtió el Centro Nacional de Metrología (Cenam).

En consecuencia, después de unas semanas de uso brindan una lectura que no necesariamente refleja la real, por lo que la medición no es válida ni adecuada.

La técnica de uso puede hacer "muy susceptible a la calidad de la lectura", es decir, depende en que parte del cuerpo se mida la temperatura y en qué condiciones son los grados que proporcionará.

Así, López-Gatell detalló que actualmente a "todos nos han hecho estas mediciones por doquier, tres, cinco o siete veces al día; nos podemos dar cuenta que pasamos por un puesto de revisión y tenemos 36.4, en el siguiente puesto tenemos 37.2 y en el siguiente tenemos 35.3".

¿Por qué se coloca el termómetro de pistola en la cabeza?

Se debe a que es un área descubierta que no está sujeta al incremento de temperatura que produce el estar arropados.

¿Es útil para diagnosticar coronavirus?

Sin embargo, la limitación consiste "cuando se utiliza como un medio para vigilar que no entre a un sitio cerrado una persona enferma. Tenemos que confiar en que se detecto adecuadamente la temperatura e implica que la fiebre sea el síntoma que identifica a la persona enferma, [pero] no todo el mundo tiene fiebre en todo momento, a pesar de que pudiera tener un proceso de infección por el virus", abundó el subsecretario.

Es importante enfatizar, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los síntomas más habituales del SARS-CoV-2 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

"No nos angustiemos tampoco, no se preocupen de más de que hay limitaciones de otro recurso", finalizó.