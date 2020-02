“Tercera llamada” para venta del avión: AMLO

Ciudad de México (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una “tercera llamada” para la venta del avión presidencial antes de decidir rifarlo.

La venta, dijo el mandatario, ha sido difícil debido a que la aeronave es extravagante.

No lo podemos vender por ser tan extravagante, por eso ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar, si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir ‘tercera llamada’, porque si no, va la rifa”, dijo.