"Tengo miedo, no sé qué hacer; él me va a asesinar"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Mi hija mayor me ha dicho: 'No quiero que te maten, mamá, por favor pide ayuda'", cuenta Liliana, quien desde hace nueve meses, cuando iniciaron las amenazas de muerte por parte de su ex pareja José Luis, ha puesto cadenas y candados en la puerta de su casa, en la alcaldía Gustavo A. Madero.



Los problemas comenzaron durante el embarazo de Liliana. Al cuarto mes de gestación, el médico les confirmó el sexo del bebé: era una niña y parecía estar en perfecto estado de salud. Esta noticia molestó a José Luis, quien pensó que sería un niño al que llamaría Luciano.



A partir de ese momento, las cosas cambiaron. José Luis se volvió agresivo con Liliana y sus otros dos hijos, la insultaba, humillaba y agredía física, verbal y emocionalmente.



En una ocasión, aventó a Liliana al suelo y le comenzó a pellizcar los brazos mientras le gritaba que no podía ser niña la bebé que estaba a punto de nacer. Liliana, atemorizada, le pidió que se fuera de su casa, pero él siguió molestándola a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp y Facebook.



"Me manda mensajes insultándome porque no le pude dar un varón. También envía fotografías de armas diciéndome: 'Pum, la tengo reservada para ti, pendeja. Con esta te voy a partir tu madre'", detalla.



Liliana solicitó ayuda en diferentes instituciones, como el Centro de Justicia para la Mujer en Azcapotzalco; demandó medidas de restricción que no le han sido concedidas; levantó denuncias ante el Ministerio Público y pidió ayuda a organizaciones civiles, pero nada ha sido suficiente, pues las amenazas siguen.



"Él sigue insultándome y me dice que las demandas le valen madre. Nunca ha respetado los códigos de seguridad, medida de restricción ni a ninguna autoridad", dice.



Liliana vive con miedo; afirma que no se siente segura ni siquiera dentro de su casa, teme salir y llevar una vida normal debido a que José Luis ha cumplido algunas de las amenazas que le ha hecho.



Le dijo que entraría a su domicilio "a partirle su madre" y lo cumplió. El pasado 26 de septiembre, un día después de haber recibido una orden de restricción del Ministerio Público de Azcapotzalco, el sujeto entró a su casa con cinco personas.



"Eran las 20:00 horas cuando entraron a mi casa a golpearnos a mis hijos, Erick y Zoé, de 15 y 11 años, a mi papá, de 74, y a mí.



"A Erick lo golpearon en la cara, Zoé se escondió en el baño con su hermana Luciana, de 11 meses, y yo les suplicaba que se fueran".



Actualmente, con cuatro carpetas de investigación y tres medidas de restricción, José Luis no se ha presentado a las audiencias y sigue amenazando a Liliana enviándole fotografías con armas largas.



Vivo con miedo, no sé a qué autoridad acudir. No se presenta a las audiencias y la juez muy tranquila me dice: 'No se preocupe, lo voy a volver a citar'. Le enseño las fotos de las armas y le digo que por favor me ayuden, que me va a matar. Me dice que tengo medidas de restricción y que eso es lo me puede dar.