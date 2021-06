Tenedores y Covid: Llaman a no compartir rumores sobre vacunación

HERMOSILLO, Sonora.- Médicos de Hermosillo solicitan a los usuarios de Internet que no compartan videos falsos sobre la vacuna contra el Covid-19, o rumores no comprobados al respecto, ya que eso crea ignorancia en las personas y puede influir en que las personas decidan no inmunizarse.

Una cadena de Whatsapp anónima, un video de Youtube o un meme no es una información fidedigna", aseveró la médico inmunóloga, Michell Martínez Bañuelos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Si alguien tiene dudas se vale investigar o informarse sobre las vacunas o el Covid, pero los invitó a que utilicen páginas oficiales, como la de la Organización Mundial de la Salud, del Gobierno Federal o la Secretaría de Salud, donde van a difundir información real y comprobada", dijo.

La médico hizo hincapié en que hasta el día de hoy, la única esperanza que existe para terminar con la actual pandemia que afecta el mundo son las vacunas, y si las personas, aun cuando sea por chiste, difunden información falsa, son parte de un problema mucho más grande, que es la ignorancia.

"Si yo difundo información falsa soy parte del problema, aun cuando sea por hacer reír, hay que ser juiciosos y conscientes al respecto, porque hablamos de un tema de salud que nos afecta a todos", señaló.

Irresponsable compartir ese tipo de información

Al igual que ella, el médico inmunólogo Alberto Monteverde Maldonado consideró irresponsable que personas compartan videos de personas pegándose tenedores en el área de la vacuna, u otros rumores falsos acerca del biológico, ya que con eso elevan la posibilidad de una nueva pandemia.

"El problema de las personas es que es muy ideática e inventa muchas cosas que no tienen sentido, la verdad, tenemos un pensamiento tendiente a lo mágico y situaciones poco explicables, lo peor es que creen más eso que en la ciencia", expresó.

El médico aseguró que ninguna de las vacunas disponibles actualmente podrían magnetizar el cuerpo de una persona, ni tampoco tienen la capacidad de inyectar un microchip en el brazo.

Recomendó a las personas informarse en fuentes verídicas sobre el tema, y evitar compartir inform