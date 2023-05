Tendencias primavera-verano: tu oportunidad de florecer

Después de vivir en una realidad caótica en la que se enfrentó una pandemia, el mundo de la moda retoma el deseo de disfrutar una nueva etapa llena de luz y color en donde todo vuelve a florecer como sucede en la primavera.

En esta temporada, quienes saben de moda coinciden: es hora de dejar atrás los estilos minimalistas y monocromáticos de años atrás; este 2023 la apuesta es por los tonos brillantes, las texturas frescas y las siluetas atrevidas.

Como si fuera un 'statement' para gozar cada momento de la vida, las tendencias para primavera-verano proponen experimentar con telas, texturas, colores y estilos, acción que se ve guiada por la nostalgia de los años 90.

Los escaparates, pasarelas y el 'street style' dan prueba de ello con el 'comeback' de aquellas prendas que fueron tan queridas en esa época: pantalones cargo, faldas de mezclilla, overoles y piezas de estilo 'grunge' se posicionan con fuerza.

Tal gama de opciones también incluye un toque de modernidad, pues la innegable influencia de la tecnología llegó a las prendas con un acento futurista; no se trata entonces de sólo retomar tendencias, sino también de darles un nuevo enfoque.

A continuación, las tendencias que ayudan a cualquier guardarropa a mantenerse en armonía con esta temporada de color, luz, frescura y modernidad.

Un poco al descubierto

Si existe un esencial en la tendencia de diseños de vestidos éstos son los 'cut out', se trata de aquellos diseños que tienen una o más aberturas y que permiten que quede al descubierto un poco de piel, lo que añade frescura a la prenda.

Esta característica de dejar un poco al descubierto tiene también otra intención: resaltar la figura, por lo que las aberturas suelen incluirse a los costados de la cintura, en la espalda, los hombros o el escote.

Si bien estos vestidos no son una novedad, sino más bien una tendencia que ha tenido sus oleadas a través del tiempo, en esta primavera se posicionan como uno de los diseños más solicitados que otorgan también diversión a los 'outfits'.

Los 'cut outs' no sólo se pueden ver en prendas casuales o vestidos de noche, sino que llegan para toda ocasión, incluso en ‘blazers’ o vestidos tipo coctel; ante tal gama, se observa una tendencia a atreverse a usar algo diferente.

El 'comeback' del Y2K

Los pantalones cargo son una pieza que ha oscilado entre el amor y el odio, pero sin duda alguna son los más representativos de finales de los años 90 cuando la influencia del rock, hip hop y del 'skate' se hizo completamente notoria.

Si bien en su momento fueron considerados una pieza “conflictiva”, hoy se posicionan como una prenda 'trendy' capaz de adaptarse en cualquier guardarropa con tan sólo modificar sus acompañamientos.

Es así que estos pantalones de corte ancho y bolsas a los lados ya no sólo son utilizados por los adeptos al 'skate' sino que también se adaptan a distintas situaciones; la línea señala que el calzado y los 'tops' que se utilicen marcarán la diferencia.

Las tendencias sugieren usarlos como una prenda relajada, es decir, se recomienda incluso usarlos con zapatillas de aguja o botas gruesas, aunque los tenis de plataforma son actualmente un elemento clave para los 'outfits'.

Más brillantes que el Sol

Porque la primavera y el verano también representan una época de diversión, las tendencias incluyen a los accesorios neón como los favoritos para añadir alegría a cualquier conjunto; la clave está en usarlos como piezas de acento.

Bolsas, lentes, calzado y demás complementos se encargarán de dar luz, principalmente si se han elegido prendas de ropa en tonos neutros, por lo que se busca que hasta lo más simple tenga un toque vibrante.

Quienes saben de moda, aseguran: la clave para usar los colores neón con éxito está en mantener los tonos en una gama similar o igual, pues se trata de añadir alegría pero en compañía de una sensación holística.

Lo anterior es la clave que otorgará modernidad a prendas y accesorios, pues si bien en los años 90 y principios de 2000 se optaba por la saturación, hoy es momento de acentuar y crear puntos de luz.

Para hacer 'match'

Son una prenda 'statement' con personalidad única y perfecta para quienes deciden tomar riesgos: los conjuntos de estampados representan una opción versátil que se puede adaptar para distintas ocasiones y que ahorra el buscar el complemento perfecto.

Estos juegos de ropa vienen en distintas piezas combo: chaqueta y minifalda, ‘blazer’ y pantalón o ‘top’ y ‘shorts’; son una opción que además de tener un carácter propio otorga un efecto aerodinámico al cuerpo.

Tal resultado puede obtenerse de acuerdo al conjunto utilizado, pues es posible crear efectos visuales que permitan trucos como acentuar la cintura o alargar las extremidades, lo cual es posible según sus patrones y cortes.

Para este 'look' la saturación no lo es todo, se trata también de crear armonía tal y como sucede en la naturaleza: se recomienda mezclar con tonos complementarios u opuestos en calcetines, zapatos, lentes o bolsas.

Sea cual sea el estilo o tendencia que se elija, la sugerencia está en dejar que las prendas fluyan con la naturaleza, pues lo que se busca es permanecer en sintonía con la armonía y la alegría de una nueva etapa.

Los 'must have' del momento

El cambio de temporada es una oportunidad para renovar el guardarropa; a continuación, una lista de imprescindibles si se desea adaptar 'looks' a las tendencias actuales.

Pantalones cargo o 'baggys'

Maxifaldas de mezclilla

Prendas estilo bohemio

Lentes de colores para el Sol

Bolsas chicas y coloridas

Ponen de buenas

Las tendencias primavera-verano 2023 ofrecen opciones que reflejan muchos estados de ánimo y estilos, como trajes sastre con toques modernos, telas con texturas tangibles, alegría y la nostalgia de décadas pasadas.