"¡Te voy a matar porque ya me tienes harto!": Hombre golpea y amenaza a su novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras golpear y amenazar de muerte a su novia, un hombre de 30 años fue detenido dentro de Ciudad Universitaria.



La joven, cansada del maltrato, decidió denunciar por violencia familiar equiparada, sin embargo, al bajar de la patrulla Jorge Jiménez intentó agredirla de nuevo afuera de la Fiscalía de Coyoacán.



“¡Te voy a matar”, “¡Te vas a arrepentir!”, “¡Te voy a hacer ver tu suerte!” , fueron las palabras de Jorge a su novia a pesar de que estaba frente a elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la agencia de Ministerio Público.



Los agentes sujetaron al hombre con fuerza debido a que intentó atacar a la joven, quien se resguardó detrás de los oficiales y pese a las amenazas de muerte, prosiguió con su denuncia.

No era la primera vez que la agredía



Según medios, la joven decidió denunciarlo porque no era la primera vez que Jorge la agredía verbal y físicamente.



Luego de ser detenido y momentos antes de ingresar a las oficinas del Ministerio Público, Jorge fue sometido y le gritó a su novia: “¡Hija de tu pin$%# madre, de cualquier forma, cuando salga te voy a matar porque ya me tienes harto hija de la chi$%&!”



La joven declaró a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las actitudes violentas de su pareja y aseguró que teme por su vida.



Autoridades definirán la situación legal del presunto agresor en las próximas horas.