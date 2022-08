Tango y Athos: Realizan en México primer juicio por maltrato animal tras envenenamiento de perritos rescatistas de la Cruz Roja

QUERÉTARO, Querétaro.- Esta semana dio inicio el primer juicio penal por maltrato animal en Querétaro, para el que se dieron cita activistas a favor de los animales a las afueras de los Juzgados de Oralidad Penal, donde los próximos cuatro días serán presentados al menos 30 testigos, buscando que la condena por la muerte de Athos y Tango concluya en cárcel.

Desde las 8:30 de la mañana, activistas se dieron cita en el lugar acompañados de pancartas, carteles y mensajes que pedían justicia para los dos perritos que fueron envenenados el 13 de junio de 2021 en la casa en la que habitaban, por parte de uno de los vecinos del lugar, lo que no sólo causó el enojo de la sociedad en general, sino que conmocionó a los cuerpos de emergencia por la huella que Athos dejó en la historia de los rescates de personas.

Y es que Athos era un perro certificado en búsqueda y rescate de personas vivas y cadáveres, quien participó en las labores del sismo de México en el año 2017, y en Guatemala ayudó al rescate de una familia de ocho personas luego de que el volcán de fuego hizo erupción en 2018; mientras que Tango era un perro de asistencia emocional.

��Los perritos murieron tras comer salchichas envenenadas el 15 de julio de 2021.



Hay una persona acusada, quien podría enfrentar una condena de hasta 18 años de prisión. Se espera que mañana termine el juicio que inició el martes. — AJ+Español (@ajplusespanol) August 18, 2022

Primer juicio por maltrato animal en México

Alejandra Angulo, de ABC Emergencias Médicas y Bomberos, grupo al que pertenecían los animales, acudió al juicio en contra del presunto responsable y demandó a las autoridades justicia.

“No es el dinero, no es la reparación del daño, no sé ni siquiera cómo decirlo, porque se perdió un ser querido y la manera en que se perdió, eso es lo que venimos, a ser su voz y a honrar a estos perritos que hicieron mucho y tenemos una sociedad que no los merece.

“Pido que no queden este tipo de situaciones al ‘ay se va’, pido que haya voz en las leyes para estos perritos, pido que no los tomen en cuenta como seres materiales”, declaró.

Athos y Tango eran muy queridos. Ayudaron al rescate de personas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.



Su caso, además ser muy triste, ha logrado importantes avances en la lucha contra la crueldad animal. pic.twitter.com/I9qLJWQAG8 — AJ+Español (@ajplusespanol) August 18, 2022

Destacó que lo que hoy se vive en Querétaro, con un proceso que, por primera vez llega a juicio penal por un tema de maltrato animal, dejará un precedente no sólo para el estado, sino para el país en materia de respeto y protección animal.

Destacan alcancer del caso Athos y Tango, perros rescatistas de la Cruz Roja

El alcance que tuvo el caso de Athos y Tango fue tal, que dentro de la lista de testigos se encuentra el comandante de los bomberos de Guatemala y, este martes, arribó Zadrigman, uno de los influencers más reconocidos en el país por sus labores de rescate y acciones a favor de los animales.

“Sí es importante que por primera vez en México se castigue (con cárcel) el maltrato animal, yo creo que sería algo histórico porque lamentablemente el maltrato animal aquí en México es algo muy normal y si se empieza a castigar, las personas ya van a pensar si hacerlo o no, si comienza aquí, se va a replicar en varios estados, este es el comienzo de una nueva era y yo creo que los animales merecen ese respeto”, declaró.

Por su parte, Lennyz Melendez Chacón, fundadora y directora de la Asociación Patitas Adoptables, encabezó las protestas afuera del lugar donde se llevó a cabo el primer día de juicio, exigiendo que “sea el primer caso de crueldad animal que se castigue con cárcel”, pues aseguró que no hay forma de resarcir el daño con dinero.

“Tengo entendido que él quiere pagar lo que valen esas dos razas de perros, pero la abogada lo que pide es cárcel, porque no podemos evaluar dos vidas, son seres, no tienen un valor, no son cosas y además ellos en especial eran rescatistas, no podemos monetizar cuántas vidas se hubieran salvado si Athos siguiera con vida”, comentó.

Informó que Patitas Adoptables ingresó una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión que se llama “Seres Sintientes”, con la que se busca que los animales sean considerados seres que sienten; la Constitución actual los contempla como cosas, lo que provoca que “muchos maltratos no proceden porque una persona le puede hacer lo que quiera a su cosa, pero no los contemplan como vidas.

“En Querétaro estamos con estos procesos para que sí se empiece a castigar con cárcel y que no haya una salida como horas comunitarias o pagar el daño con dinero, porque al final son vidas”, agregó Melendez Chacón.