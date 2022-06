Tachan de 'coda' a joven por dejar 3 pesos de propina al mesero

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales, usuarios criticaron a una joven de Chihuahua, México, que dejó 3 pesos de propina al mesero que la atendió y la tacharon de "coda".

A través de su cuenta de Twitter, una joven identificada como Andy relató que al salir de la escuela tenía mucha hambre, por lo que fue a un restaurante y pidió una sopa de tortilla y un agua de melón.

Te puede interesar: En Guanajuato, hombre compra cinco tacos y paga más de mil pesos

Sin embargo, al recibir la cuenta se percató que en total debía pagar $147 y llevaba consigo $150 en efectivo, por lo que no tuvo otra opción más que dejar $3 de propina.

El mesero me llevo los $3 de cambio y le dije que así estaba bien y me dijo «uy pues mejor quédeselos». Cómo me caga que la gente sea así", mencionó Andy.