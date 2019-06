Suspensión para detener a Lozoya queda sin efectos

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la inasistencia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien debía presentarse este martes en el Reclusorio Norte, la suspensión que le fue concedida para evitar su detención quedará sin efectos.



De acuerdo con Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, el juez de control deberá informar al de amparo que el ex funcionario no se presentó como le fue requerido para conservar la medida que lo protege de ser detenido.



Va a informar el juez de control al juez de amparo que no se presentó y la juez tendrá una determinación y lo más seguro es que sobresea la medida (de suspensión definitiva) pero el amparo sigue, es un juicio y vamos a seguir trabajando en eso", dijo en entrevista telefónica.



Este lunes, Lozoya envió una carta a la opinión pública en la que informó que no comparecería este martes ante el juez de control, como le había sido requerido, porque consideró que no existen garantías jurídicas para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) pida sujetarlo a prisión preventiva justificada a pesar de que el delito de lavado de dinero, por el que pretende formularle imputación, no es grave.



"La orden de aprehensión fue dictada cuando no era necesaria sino una citación a conducción a proceso pero si el juez dictó la orden de aprehensión obviamente que va a dictar una medida de prisión preventiva y eso es lo que tratamos de evitar porque no es correcto", agregó.



Por el momento, el abogado descartó la posibilidad de solicitar a la FGR y al juez la aplicación de un criterio de oportunidad para que el proceso penal contra Lozoya se resuelva lo más rápido posible y evitar que sea aprehendido.



En otro amparo, la hermana del ex funcionario, Gilda Lozoya Austin, también consiguió una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por lavado de dinero en la que se le solicitó comparecer ante el juez de control y posteriormente presentarse ante el juez de amparo a firmar semanalmente.



Sin embargo, al igual que su hermano, Gilda Lozoya decidió no presentarse ante el juez de control y, en consecuencia, perderá la suspensión que hasta ahora la protege.



Además, Emilio Lozoya Austin tuvo que presentarse este lunes ante el juez de amparo a firmar, pero tampoco acudió por lo que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal indicó que esto también será tomado en consideración.