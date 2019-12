Suspenden audiencia de Juan Carlos, ex pareja de Abril

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Carlos "N", ex-CEO de la empresa Amazon y principal sospechoso en el asesinato de Abril Cecilia, su exesposa, pidió a través de un escrito cancelar la audiencia de solicitud del procedimiento abreviado que se realizaría en las salas orales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y con el que buscaba llegar a un acuerdo reparatorio con sus hijos como sucesores, por el juicio reclasificado a violencia familiar.



Fuentes consultadas de la procuraduría precisaron que un día antes las autoridades judiciales notificaron, vía correo electrónico, a las partes que dicha audiencia no se realizaría como estaba contemplada a las 13:00 horas de este jueves. Este diario pudo comprobar que en la lista del día en las salas orales del Reclusorio Oriente, aparecía el nombre de Juan Carlos tachado con tinta roja.



Hasta ayer jueves, Juan Carlos "N" aún no había acudido a la Unidad de Medidas Cautelares a cumplir con su firma periódica impuesta como parte de las medidas cautelares que se determinaron luego de que dejara la prisión y tras la reclasificación del delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar, que determinó el Juez de Control Federico Mosco González.



Según afirmó la procuradora capitalina Ernestina Godoy, este jueves se vencía el plazo de tres días para que Juan Carlos "N" acudiera a la Unidad de Medidas Cautelares para cumplir con la medida de firma periódica impuesta por el Magistrado Héctor Jiménez López.



El día de hoy [jueves] también se vence el término de tres días dado que no se presentó a la firma a la cual estaba obligado, tenía tres días para justificar porque no se ha presentado, entonces es un día importante y estamos atentos, vamos a ver si se presenta a dicha audiencia y justifica la inasistencia, si no, vamos a pedir que se cambien las medidas cautelares", dijo la procuradora en un evento público.