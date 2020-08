Suspende Twitter cuentas del municipio de Guanajuato

GUANAJUATO, Guanajuato.- La red social suspendió las cuentas del Gobierno del municipio de Guanajuato, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia local, su policía municipal y la de Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Acción Nacional, debido al incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad social de Twitter, indicó Excélsior.

Los usuarios bloqueados hace más de diez días fueron @GuanajuatoGob, @GtoSeguridad, @DifMunicipal_GTO y @ANavarroMX. Aunque esta última, que pertenece a Navarro Saldaña fue reactivada este sábado.

Previamente, Jack Dorsey, CEO de la plataforma digital, informó que a raíz de la contingencia global por Covid-19, la empresa realizaría una inspección de las cuentas para prevenir la difusión de "fake news" o noticias falsas.

Twitter @@GuanajuatoGob / Captura de Pantalla

Sin embargo, el periódico capitalino detalló que la Dirección de Comunicación Social no ha realizado la verificación de las cuentas ante la compañía. Además, esta semana Excélsior dio a conocer que el ayuntamiento local contrató a un conocido youtuber para publicitar a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, causando irritación entre la ciudadanía por no portar cubrebocas. Siendo que el político panista advirtió que multaría y detendría a toda persona que no cumpliera con las medidas de salud ante el virus, poniéndose "muy per**".

Óscar Aguayo, edil por Morena, declaró:

A Guanajuato le urge que Navarro ya se vaya. Que no se le ocurra querer reelegirse porque le ha hecho mucho daño a nuestra ciudad... Es que está dañando a la institución que es el municipio. Manda dobles mensajes, tiene dejos de corrupción y autoritarismo y que no se nos olvide todo el mal que ha hecho con sus actitudes y declaraciones”.

El regidor remarcó que el presidente municipal fue polémico cuando calificó de pobres a los turistas que llegaban en autobuses, entre otras controversias. “Alejandro Navarro está en el límite y demuestra que moralmente no está dispuestos a cumplir nada, ni lo que pide Twitter”, concluyó Aguayo.