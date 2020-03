Suspende AMLO eventos masivos en giras del fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO.- Para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la fase 2 del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no realizará eventos masivos en su gira de trabajo de esta semana por el norte del país, y pidió disculpas a las personas, pero que, para seguir las recomendaciones de sana distancia no saludará de mano, ni dará besos ni abrazos a quienes se lo pidan.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que este fin de semana visitará Nayarit, Sonora, Sinaloa, y Baja California donde solo supervisará obras y pidió a la gente de esas entidades que no se lo tomen a mal el que no pueda corresponder a sus afectos.

El presidente señaló que, a pesar de la contingencia, las obras que supervisará no se detendrán porque eso significaría desempleo y afectará la economía de la población.

“Aprovecho para mis malquerientes, decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras porque eso significa desempleo, significar afectar la economía del agente y son obras importantes que estamos llevando a cabo.

“Ofrezco disculpas y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano, y abrazar y besar, porque que no lo puedo hacer por la sana distancia y nada más así (saludo de mano en el pecho) que no lo vayan a tomar a mal”.

El presidente informó que, en Bahía de Banderas, adelante de su camioneta que lo trasporta, habrá una brigada recogiendo las peticiones de la población, las cuales, aseguró, todas van a ser atendidas.

“Voy a ir a Bahía de Banderas, nada más a ir a ver las obras, no va haber concentración, voy a estar con los técnicos y autoridades de Bahía de Banderas”.

“Voy a estar en Bahía de Banderas, Luis Rio Colorado, en Mexicali y cambiamos lo de Navolato, precisamente para evitar la concentración y voy a ir a Badiraguato, Sinaloa a supervisar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Voy hasta el tramo, hasta donde vamos avanzando”.

-¿Ese cambio será durante lo que dure la contingencia?, se le preguntó.

-Sí, al menos en esta semana, así va a ser”, comentó.