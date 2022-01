Superó el cáncer, lo mata borracho: exigen justicia para Andrés

AGUASCALIENTES, Aguascalientes.- El caso del Andrés Luévano, joven de 24 años que superó el cáncer, ha causado conmoción en Aguascalientes, donde la gente exige justicia para él.

Desde los 16 años, Andrés emprendió una batalla contra el cáncer en la que pasó por 68 quimioterapias, de 6 horas cada una, recuerdan sus compañeros que lo tienen como un ejemplo de lucha y vida.

Fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la que le retiraron un tumor. Luego de superar la dura enfermedad, Andrés decidió tatuarse un ave fénix, pues sintió que resurgió de las cenizas.

Andrés se graduó de ingeniería arquitectónica y trabajaba, luego de superar el cáncer, pero su vida acabó abruptamente.

La mamá de Andrés recuerda que el sábado, se juntó con amigos para jugar, le mandó fotos, y ella le pidió que no regresara tan tarde.

Yo me quedé dormida pero a las 3 de la mañana me despierto y veo que no ha llegado, le mandoun mensaje; ‘hijo ¿dónde estás?’ y ya nada más lo recibe pero no lo ve, pasa el siguiente día y pensé ‘se le descargó’”.