Suman 14 intoxicados por beber alcohol adulterado en Coahuila

COAHUILA.-Otros cuatro campesinos del municipio de Parras de la Fuente que bebieron metanol el fin de semana pasado se intoxicaron. Un anciano de 75 años de edad murió envenenado y los otros tres están hospitalizados. Con ellos, hasta este miércoles suman 14 los afectados por consumir alcohol adulterado, dos de ellos fallecidos, confirmó la Secretaría de Salud de Coahuila.

En un boletín de prensa la dependencia informó que le notificaron el deceso de un hombre, quien durante dos días estuvo tomando alcohol mezclado con refresco, que es altamente tóxico. Mientras que de los otros tres enfermos dio a conocer que son dos hombres, de 52 y 19 años, de edad, quienes están internados en el Hospital del Centro de Salud.

El tercero de los pacientes es un hombre de 51 años, el cual es reportado grave de salud y es atendido en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS No.6 de Parras.

En dos días -lunes y martes- se reportaron 10 intoxicados, tres de ellos menores de edad, de 15, 16 y 17 años, por consumir metanol en el ejido "Constanza" del mismo municipio.

Uno de ellos, de nombre Benjamín, de 21 años de edad, murió en el trayecto al Centro de Salud. De los nueve cuatro se encuentran delicados, al menos uno perdió la visión, dos están en el Hospital General de Saltillo, dos en el Hospital General de Torreón y los otros cinco fueron dados de alta.

La Secretaría de Salud a cargo del doctor Roberto Bernal Gómez, exhortó en el mensaje a la población a no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas, a que "tomen con moderación", y si no bebe, mucho mejor. Recomienda no tomar Metanol por los graves efectos nocivos que provoca en la salud, pues causa ceguera, daños neurológicos irreversibles e inclusive la muerte.