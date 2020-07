“Sueños de opio” que visita influya elecciones de EU: Lorenzo Meyer

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El que el presidente Andrés Manuel López Obrador interfiera con las elecciones de Estados Unidos con su visita a Washington y su encuentro con Donald Trump son “sueños de opio”, consideró Lorenzo Meyer Cossío, historiador e investigador de El Colegio de México (Colmex) en entrevista con Grupo Healy.

El historiador destacó que México no es parte de los asuntos importantes de Estados Unidos en este momento.

El Covid, la economía resintiendo muchísimo... eso sí que es importante, pero es el mercado interno norteamericano el que se está viniendo abajo, no es el mercado internacional. Y es la protesta contra la injusticia racial y el estallido de una parte de la sociedad norteamericana por la brutalidad de su Policía”, dijo.

En el caso de Donald Trump, no es con temas sobre México como se posicionará ante su electorado, debido a que la realidad actual es distinta a la que se vivía en 2015, cuando se lanzó en contra de los mexicanos y propuso la creación del muro como parte de su campaña electoral.

“Él generó el problema con México para darse importancia y apelar a su base conservadora, reaccionaria, racista, pero eso ya no es ahora el caso. No está usando a México, ni en realidad a ningún país ahora en su peculiar forma de activar a su electorado, que es por la vía negativa”, dijo.

EXAGERADO: AMLO NO SERÁ USADO

El investigador consideró exageradas las posiciones que indican que López Obrador será utilizado por Trump como un “trofeo” en su insistencia de construir el muro y detener la migración.

“Es exagerado. Ahorita la cuestión migratoria no es importante. Cuando generó esta idea de ‘se nos vienen encima caravanas de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños’, fue hace meses. Ahorita eso ya no tiene mayor importancia”, apuntó.

Lorenzo Meyer precisó que “tan no tiene importancia, que en realidad no ha hecho el muro. Apenas ayer (antier) se fue a retratar frente al muro, pero son apenas unos cuantos kilómetros de algo que debió de haberse hecho hace tiempo y que es una obra enorme”.

El muro que prometió Trump de “acero y concreto para que nadie, ni los animalitos pasaran por ahí, ya no se hizo”, afirmó.



A ESPERAR

Meyer Cossío indicó que para saber si el mandatario mexicano fue usado o no, “hay que esperar al jueves”, luego de que se dé ese primer encuentro de este miércoles que ha generado controversia.

“No veo cómo lo pueda usar, pero habrá que esperar hasta el jueves para decir: ‘Mira sí lo usó, miren nada más que cosa tan tremenda hizo y Andrés Manuel se prestó’. Como no tenemos esos datos porque todavía no pasa, no podemos decir que así será. Por el momento México no tiene importancia mayor en el panorama electoral norteamericano”, explicó.

Lorenzo Meyer expresó que el mandatario estadounidense es impredecible y “nunca se está seguro de cómo va a reaccionar”.

“Así que ahí sí se arriesgó Andrés Manuel a ir con una especie de ‘chivo en la cristalería’. Pero ha de tener mucha confianza Andrés Manuel en sí mismo y en cómo manejar las cosas”, dijo.

López Obrador, agregó, no ha tenido hasta ahora ningún choque con el mandatario estadounidense.

“Y Trump puede provocar choques casi a voluntad, si así le conviene. No lo ha hecho y las cosas que ha hecho como los aranceles, se la capoteó bien Andrés Manuel”, dijo.