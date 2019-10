Subsecretario de SRE no cree que exista solicitud de extradición de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, no cree que exista una solicitud, por parte de Estados Unidos, de captura y extradición en contra de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.



"Yo supongo que no (existe la solicitud), porque estaría enterado y no la recuerdo, yo creo que no", declaró a pregunta expresa en conferencia de prensa.



El funcionario federal, encargado de las relaciones con Estados Unidos y Canadá, añadió que hasta el momento no ha llegado comentario alguno por parte del gobierno estadounidense sobre los hechos ocurridos ayer en Culiacán, Sinaloa, en donde se detuvo a Ovidio Guzmán, después se le soltó.



"No nos ha llegado noticia de Estados Unidos, yo creo que lo ven como yo, lo que se ve en las noticias", declaró.