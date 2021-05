Subastan patrimonio arqueológico mexicano en precios récord 

Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una denuncia por la subasta "Art of Africa, Oceania, and the Americas", ésta se llevó a cabo y una de las piezas de origen que habría sido elaborada durante la época prehispánica en el actual territorio mexicano, fue vendida en 352 mil 800 dólares, es decir, 6.9 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual, y se colocó como la de mayor valor de toda la subasta.

La tarde de este martes, en Nueva York, Estados Unidos, se consumó la venta de patrimonio cultural mexicano en la subasta organizada por Sotheby's, que inicialmente estaba conformada por 121 lotes, de los cuales, 26 habrían sido elaborados por las culturas maya, olmeca, así como en los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

De los 26 lotes correspondientes a piezas originarias de Mesoamérica, la de mayor valor era un hacha maya catalogada como lote 97 y su precio de salida era de 38 mil dólares. Al final esta obra fue vendida por 352 mil 800 dólares y se colocó como la pieza que alcanzó el precio más alto durante toda la subasta.

De hecho, las piezas que más se le acercaron fueron las de los lotes 36, una escultura con forma de antílope originaria de Malí, y el lote 76, una máscara de República del Congo, que fueron vendidas en 226 mil 800 dólares, cada una.

Falla la diplomacia

El lote 97 estaba descrito como un hacha maya del Clásico Tardío, circa 550-950 d.C., que tiene la forma del rostro de una persona que fue elaborada en piedra. Mide 28.6 centímetros de alto y era propiedad de la galería Albright-Knox.

De los 26 lotes mesoamericanos sólo fueron puestos a la venta 25, pues fue retirado el lote 102; sin embargo, únicamente fueron vendidos 19 lotes, esto a pesar de la denuncia presentada por el INAH ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de determinar a través de un dictamen elaborado por especialistas que se trataba de objetos considerados como Monumentos Arqueológicos.

El INAH también indicó que informó de la situación a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, a las que les solicitaron "su asistencia diplomática y legal respectivamente".

Aun así, la venta de patrimonio cultural se llevó a cabo. Esa acción se hizo mediante la transacción de miles de dólares, pues además del lote 97, los lotes 99, 107 y 116 fueron vendidos cada uno en 47 mil 880 dólares (949 mil 939 pesos).

El lote 99, que tenía un precio de salida de 30 mil dólares, era una vasija maya con forma de un ave, uno de los objetos "más elegantes y mejor concebidas de un animal en su comportamiento natural", que mide 26 centímetros y que habría sido elaborado en el periodo Clásico temprano, circa 250-450 d.C. Además estaba descrito como propiedad de una colección privada europea "adquirida antes de 1985".

El lote 107 era una figura de origen olmeca con una "máscara sobrenatural", mientras que el lote 116 era una figura femenina que está arrodillada que habría sido elaborada en la región de Nayarit, aproximadamente entre el 100 a.C. y 250 d.C., que pertenece a una colección privada de Nueva York, adquirida en 1991 y que tiene una altura de 26 centímetros.